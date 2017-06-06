Анонсы: Oppo раскрыла подробности о R11

06.06.2017, MForum.ru

За несколько дней до официальной премьеры Oppo R11, ожидаемой 10 июня, производитель рассекретил внешность и основные спецификации смартфона R11. Как и ожидалось, новинка получит цельнометаллический корпус и будет доступна в трех цветовых вариантах: черном, золотистом и «розовое золото».

Диагональ экрана Oppo R11 составляет 5,5-дюймов, разрешение 1920х1080 точек, технология AMOLED. На задней панели новинки разместилась сдвоенная камера, сочетающая 20 и 16 Мп сенсоры. Из возможностей камеры отметим поддержку двукратного увеличения, селективный фокус с размытием фона позади объекта съемки и обработку изображений посредством Qualcomm Spectra ISP. Кроме того Oppo R11 получил 20 Мп камеру на передней панели. В роли «сердца» выступает чипсет Snapdragon 660 дополненный 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 2900 мАч. Официальная цена Oppo R11 озвучена не была, но заслуживающие доверия источники говорят о сумме $485.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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