5G: Telekom Romania провела демонстрацию 5G c Ericsson

MForum.ru
14.06.2017,
Показ был в Бухаресте. Среди прочего показали два варианта использования "облачной робототехники" и два решения для смарт-городов. Пиковые скорости достигали 24 Гбит/c. Диапазон и ширина полосы не сообщается.
Показ проходил с использованием тестовой платформы 5G Ericsson. Применялись "передовые антенные технологии" - предполагаю, что кроме прочего речь идет о цифровых антенных решетках. Цена всех этих показалов невелика. До реального внедрения еще несколько лет и даже в плане частот для 5G еще не сформирован единый подход. Тем не менее, готовиться к внедрению, конечно, надо. Но пока это в большей степени касается регуляторво и вендоров и в меньшей - операторов.
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теги: "пятое поколение"
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