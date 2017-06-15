Анонсы: Samsung J7 Pro и J7 Max ориентированы на шоппинг и социальные медиа

15.06.2017, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфоны J7 Pro и J7 Max, позиционируемые как устройства для совершения покупок и общения в социальных медиа. Изначально новинки появятся на индийском рынке.

Оба смартфона оснащены 13 Мп камерами со светодиодными вспышками на передней и задней панелях (апертура объектива тыловой камеры f/1.7, фронтальной – f/1.9). Камеры новинок позиционируются как «социальные», позволяющие в едином приложении фотографировать, редактировать изображения и загружать фотографии в социальные сети. В частности приложение позволяет добавлять к фотографиям «живые» и традиционные стикеры, а также цветовые эффекты.

В части функционала мобильных платежей J7 Pro поставляется с Samsung Pay, а P7 Max – с Pay Mini, что позволит пользователям хранить информацию о кредитных и дебетовых картах. Для авторизации при совершении покупок используются встроенные в кнопку «Домой» сканеры отпечатка пальца.

Что касается спецификаций, то Samsung J7 Pro оснащен 5,5-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем разрешением 1920х1080 точек, чипсетом Exynos 7870, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3600 мАч. Samsung J7 Max может порадовать экраном диагональю 5,7 дюйма (разрешение 1080p), чипсетом MediaTek Helio P20, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3300 мАч. Стоимость Galaxy J7 Pro составляет 21 тысячу индийских рупий, J7 Max можно приобрести за 18 тысяч рупий.

Samsung J7 Max

Samsung J7 Pro