Анонсы: Samsung J7 Pro и J7 Max ориентированы на шоппинг и социальные медиа

MForum.ru
15.06.2017,
Компания Samsung официально представила смартфоны J7 Pro и J7 Max, позиционируемые как устройства для совершения покупок и общения в социальных медиа. Изначально новинки появятся на индийском рынке.
Оба смартфона оснащены 13 Мп камерами со светодиодными вспышками на передней и задней панелях (апертура объектива тыловой камеры f/1.7, фронтальной – f/1.9). Камеры новинок позиционируются как «социальные», позволяющие в едином приложении фотографировать, редактировать изображения и загружать фотографии в социальные сети. В частности приложение позволяет добавлять к фотографиям «живые» и традиционные стикеры, а также цветовые эффекты.
В части функционала мобильных платежей J7 Pro поставляется с Samsung Pay, а P7 Max – с Pay Mini, что позволит пользователям хранить информацию о кредитных и дебетовых картах. Для авторизации при совершении покупок используются встроенные в кнопку «Домой» сканеры отпечатка пальца.
Что касается спецификаций, то Samsung J7 Pro оснащен 5,5-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем разрешением 1920х1080 точек, чипсетом Exynos 7870, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3600 мАч. Samsung J7 Max может порадовать экраном диагональю 5,7 дюйма (разрешение 1080p), чипсетом MediaTek Helio P20, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3300 мАч. Стоимость Galaxy J7 Pro составляет 21 тысячу индийских рупий, J7 Max можно приобрести за 18 тысяч рупий.
Samsung J7 Max
Samsung J7 Pro
© Антон Печеровый,
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