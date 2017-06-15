Это интересно: Google продала около 1 млн смартфонов Pixel

15.06.2017, MForum.ru

Компания Google официально не раскрывает данные о количестве проданных смартфонов под ее брендом. Однако, благодаря тому, что в смартфонах Pixel используется приложение Pixel Launcher, а Google Play отображает количество установок той или иной программы, появляется возможность оценить объемы продаж устройств линейки.

Данные о количестве установки приложений Google Play отображаются интервалами, в частности «от 500 тыс до 1 млн.» и от «1 млн. до 5 млн.». И Pixel Launcher совсем недавно перешел через границу в 1 миллион установок. Таким образом, можно предположить, что количество проданных смартфонов под этим брендом, за 8 месяцев прошедших с момента релиза, составляет около 1 млн. единиц. Напомню, Pixel Launcher является эксклюзивом для смартфонов Pixel и недоступен даже на планшете Pixel C. Таким образом, эту оценку можно считать достаточно точной.

Кстати, производителем следующего смартфона под брендом Pixel может стать компания LG, работающая над проектом с кодовым названием «Taimen». Причем, ожидается что «Taimen» будет крупнее, чем Pixel XL и, возможно, получит экран с соотношением сторон 18: 9 или 18,5:9. Что касается самой компании LG, то на запрос журналистов phonearena.com она ответила достаточно обтекаемо: «Мы ценим наше тесное партнерство с Google и всегда ищем возможности углубить эти отношения». Второй смартфон линейки, разрабатываемый под кодовым именем «Walleye» является прямым наследником Pixel текущего поколения и получит экран диагональю 5 дюймов.