Это интересно: Google продала около 1 млн смартфонов Pixel

MForum.ru
15.06.2017,
Компания Google официально не раскрывает данные о количестве проданных смартфонов под ее брендом. Однако, благодаря тому, что в смартфонах Pixel используется приложение Pixel Launcher, а Google Play отображает количество установок той или иной программы, появляется возможность оценить объемы продаж устройств линейки.
Данные о количестве установки приложений Google Play отображаются интервалами, в частности «от 500 тыс до 1 млн.» и от «1 млн. до 5 млн.». И Pixel Launcher совсем недавно перешел через границу в 1 миллион установок. Таким образом, можно предположить, что количество проданных смартфонов под этим брендом, за 8 месяцев прошедших с момента релиза, составляет около 1 млн. единиц. Напомню, Pixel Launcher является эксклюзивом для смартфонов Pixel и недоступен даже на планшете Pixel C. Таким образом, эту оценку можно считать достаточно точной.
Кстати, производителем следующего смартфона под брендом Pixel может стать компания LG, работающая над проектом с кодовым названием «Taimen». Причем, ожидается что «Taimen» будет крупнее, чем Pixel XL и, возможно, получит экран с соотношением сторон 18: 9 или 18,5:9. Что касается самой компании LG, то на запрос журналистов phonearena.com она ответила достаточно обтекаемо: «Мы ценим наше тесное партнерство с Google и всегда ищем возможности углубить эти отношения». Второй смартфон линейки, разрабатываемый под кодовым именем «Walleye» является прямым наследником Pixel текущего поколения и получит экран диагональю 5 дюймов.
© Антон Печеровый,
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