МТС ТВ: МТС включила IVI

MForum.ru

МТС ТВ: МТС включила IVI

15.06.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

13 июня 2017 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, и крупнейший онлайн-кинотеатр ivi объявляют о сотрудничестве, в рамках которого пользователи «МТС ТВ» смогут увидеть самые громкие кино- и телепремьеры, а также получат доступ к другим эксклюзивным релизам – с июня 2017 года весь контент сервиса станет доступен без дополнительной платы за интернет-трафик.

В коллекции ivi – более 50 000 единиц видеоконтента. Это более 70 000 000 часов фильмов, как кинохитов, так и новинок проката, телесериалов, анимации в высоком качестве Full HD. Кроме того, редакторы онлайн-кинотеатра составляют тематические подборки, подборки по режиссерам и актерам, что значительно облегчает поиск по библиотеке.

«Развивая телевизионный продукт МТС, мы стремимся максимально адаптировать его под вкусы и пожелания наших абонентов. Поэтому включение в «МТС ТВ» сервисов, которые предоставляют зрителям уникальный, тематический и, что особенно важно, лицензированный контент, – первоочередная задача. Онлайн-кинотеатр ivi – эксклюзивный дистрибьютор популярных фильмов и сериалов в России, и мы рады, что теперь любой пользователь «МТС ТВ» сможет увидеть свежие серии «Карточного домика» одновременно с мировыми премьерами. Более того, абонентам станут доступны новинки кинопроката с сокращенным сроком цифрового релиза: например, работу каннского триумфатора Андрея Звягинцева «Нелюбовь» можно будет в ближайшее время не выходя из дома», – прокомментировал начальник отдела базовых и брендированных услуг МТС Максим Марасанов.

«Это партнерство очень важно для всех сторон. Дистрибуция высококачественного контента, который будет интересен российскому зрителю, сотрудничество с крупнейшими партнерами, как «МТС ТВ» – все это направлено на популяризацию легального смотрения, построение новой модели мышления относительно цифрового контента. Мы все вместе работаем на эту цель, обеспечивая максимальный уровень сервиса и качества для удобства пользователя», – отметил директор по маркетингу онлайн-кинотеатра ivi Илья Целиков.

Как подключить

Для подключения пакета онлайн-кинотеатра ivi пользователям «МТС ТВ» достаточно оформить подписку любым из трех возможных способов: в приложении «МТС ТВ» в разделе «Профиль», в личном кабинете на сайте www.mtstv.ru и при помощи команды ussd-запроса *998*10# или *998*11# или сервиса интернет-помощник. При оформлении абоненты смогут выбрать удобный вариант подписки: ежедневный за десять рублей в сутки или 249 рублей в месяц. Оплатить подписку можно переводом с лицевого счета или банковской карты, а также через платежные системы. Дополнительная плата за интернет-трафик при использовании пакета ivi не взимается.

Услуга «МТС ТВ» доступна на смартфонах, планшетах, ноутбуках, персональных компьютерах, Smart TV и телевизорах с поддержкой web-браузера. Просмотр контента – более 130 телеканалов на 26 языках из 17 стран мира – возможен на пяти устройствах с единым профилем абонента, причем на двух из них одновременно за 15 рублей в день. Подробную информацию об услуге можно найти на сайте www.mts.ru, в контактном центре МТС по телефону 8-800-250-00-50 или в салонах оператора связи.

+

Комментирует Алексей Бойко: МТС последовательно старается наполнить оболочку под названием "МТС ТВ" контентом, можно вспомнить недавнюю договоренность с Megogo. Порадует ли абонентов добавление доступа к ivi.ru? Я бы не считал это какой-то особенной приманкой, пусть даже абонентам обещают обнулить трафик за доступ к этому ресурсу. Участники сделки стараются реализовать взаимовыгодную им стратегию - ivi нужен рост числа пользователей, МТС надеется на то же, за счет наполнения "МТС ТВ" контентом. Абонентам эти игры провайдеров не так уж и интересны.  

+ +

© , пресс-релиз МТС, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

08.06. [Краткие новости] Пресс-релиз: Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы / MForum.ru

07.06. [Краткие новости] ИТ: Российские технологические стартапы подключатся к развитию ИТ-сервисов МТС / MForum.ru

07.06. [Краткие новости] Развитие сетей: МТС поймала в сети 4G жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги / MForum.ru

07.06. [Краткие новости] Развитие сетей: Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников / MForum.ru

07.06. [Краткие новости] Развитие сетей: МГТС улучшает качество интернета / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 07:25 Chemkin Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Добрый день. Прошу вашей помощи. заиграли Nokia 5610d-1 просит защитный код после снятия блокировки. На телефоне контакты. Имей 354850/02/134945/1. Очень жду ответа спасибо. Почта для связи. ...
Вчера 17:06 chechen1981 Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Добрый. Пару лет назад украли у жены телефон. Айфон 4 Имей: 012846001571647. Заявление о краже было принято, но как мы и думали в ответ ТИШИНА. Есть возможность помочь (дело принципа его найти). ...
Вчера 08:42 Anya139488 Тема: Как оформить платную подписку в гугл плей?
Жду помощи!
Вчера 08:24 alyonabis55 Тема: Самые популярные модели телефонов за последние 20 лет
самые популярные модели мобильных телефонов за последние 20 лет. Какой-то из них точно был у вас.
Вчера 08:21 ZloZhenya Тема: Можно ли оплачивать покупки в точках продаж через телефон Samsung Galaxy J1?
Можно ли оплачивать свои покупки в точках продаж через телефон Samsung Galaxy J1

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

15.06. [Новинки] Анонсы: Archos запускает 4 новых смартфона / MForum.ru

15.06. [Новинки] Это интересно: Google продала около 1 млн смартфонов Pixel / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung J7 Pro и J7 Max ориентированы на шоппинг и социальные медиа / MForum.ru

14.06. [Новинки] Это интересно: Крепкая «звонилка» Nomu T10 выдержала дроп-тест / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Moto E4 и Moto E4 Plus – теперь официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld F2 с сенсором Sony IMX149 оценен в $60 / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой / MForum.ru

08.06. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года / MForum.ru

08.06. [Новинки]  Анонсы: HomTom HT30 с корпусом Fluff Paint оценен в 70 евро / MForum.ru

07.06. [Новинки] Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Oppo раскрыла подробности о R11 / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE V870 представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Дебютировали Apple iPad Pro 10.5 и 12.9 с iOS 11 / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня / MForum.ru

05.06. [Новинки]  Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально / MForum.ru

05.06. [Новинки]  Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ / MForum.ru

05.06. [Новинки]  Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia Z17 сочетает Snapdragon 835 и 8GB ОЗУ / MForum.ru

01.06. [Новинки] Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: