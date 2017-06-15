МТС ТВ: МТС включила IVI

15.06.2017, MForum.ru

13 июня 2017 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, и крупнейший онлайн-кинотеатр ivi объявляют о сотрудничестве, в рамках которого пользователи «МТС ТВ» смогут увидеть самые громкие кино- и телепремьеры, а также получат доступ к другим эксклюзивным релизам – с июня 2017 года весь контент сервиса станет доступен без дополнительной платы за интернет-трафик.

В коллекции ivi – более 50 000 единиц видеоконтента. Это более 70 000 000 часов фильмов, как кинохитов, так и новинок проката, телесериалов, анимации в высоком качестве Full HD. Кроме того, редакторы онлайн-кинотеатра составляют тематические подборки, подборки по режиссерам и актерам, что значительно облегчает поиск по библиотеке.

«Развивая телевизионный продукт МТС, мы стремимся максимально адаптировать его под вкусы и пожелания наших абонентов. Поэтому включение в «МТС ТВ» сервисов, которые предоставляют зрителям уникальный, тематический и, что особенно важно, лицензированный контент, – первоочередная задача. Онлайн-кинотеатр ivi – эксклюзивный дистрибьютор популярных фильмов и сериалов в России, и мы рады, что теперь любой пользователь «МТС ТВ» сможет увидеть свежие серии «Карточного домика» одновременно с мировыми премьерами. Более того, абонентам станут доступны новинки кинопроката с сокращенным сроком цифрового релиза: например, работу каннского триумфатора Андрея Звягинцева «Нелюбовь» можно будет в ближайшее время не выходя из дома», – прокомментировал начальник отдела базовых и брендированных услуг МТС Максим Марасанов.

«Это партнерство очень важно для всех сторон. Дистрибуция высококачественного контента, который будет интересен российскому зрителю, сотрудничество с крупнейшими партнерами, как «МТС ТВ» – все это направлено на популяризацию легального смотрения, построение новой модели мышления относительно цифрового контента. Мы все вместе работаем на эту цель, обеспечивая максимальный уровень сервиса и качества для удобства пользователя», – отметил директор по маркетингу онлайн-кинотеатра ivi Илья Целиков.

Как подключить

Для подключения пакета онлайн-кинотеатра ivi пользователям «МТС ТВ» достаточно оформить подписку любым из трех возможных способов: в приложении «МТС ТВ» в разделе «Профиль», в личном кабинете на сайте www.mtstv.ru и при помощи команды ussd-запроса *998*10# или *998*11# или сервиса интернет-помощник. При оформлении абоненты смогут выбрать удобный вариант подписки: ежедневный за десять рублей в сутки или 249 рублей в месяц. Оплатить подписку можно переводом с лицевого счета или банковской карты, а также через платежные системы. Дополнительная плата за интернет-трафик при использовании пакета ivi не взимается.

Услуга «МТС ТВ» доступна на смартфонах, планшетах, ноутбуках, персональных компьютерах, Smart TV и телевизорах с поддержкой web-браузера. Просмотр контента – более 130 телеканалов на 26 языках из 17 стран мира – возможен на пяти устройствах с единым профилем абонента, причем на двух из них одновременно за 15 рублей в день. Подробную информацию об услуге можно найти на сайте www.mts.ru, в контактном центре МТС по телефону 8-800-250-00-50 или в салонах оператора связи.

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Комментирует Алексей Бойко: МТС последовательно старается наполнить оболочку под названием "МТС ТВ" контентом, можно вспомнить недавнюю договоренность с Megogo. Порадует ли абонентов добавление доступа к ivi.ru? Я бы не считал это какой-то особенной приманкой, пусть даже абонентам обещают обнулить трафик за доступ к этому ресурсу. Участники сделки стараются реализовать взаимовыгодную им стратегию - ivi нужен рост числа пользователей, МТС надеется на то же, за счет наполнения "МТС ТВ" контентом. Абонентам эти игры провайдеров не так уж и интересны.

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