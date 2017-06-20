5G: ZTE и SoftBank объявили о запуске пилотной зоны 5G в Токио

20.06.2017, MForum.ru

Компания ZTE Corporation, крупный международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного Интернета, объявила о подписании соглашения с SoftBank Corp., о запуске пилотной зоны для технологии 5G в диапазоне ниже 6 ГГц (sub-6Ghz) на частоте 4,5 ГГц в городских районах Токио. Для этих испытаний ZTE предоставит новейшие комплексные сетевые решения 5G, и вместе с SoftBank будет вести работы по проверке производительности технологий 5G в реальных условиях.

Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного Интернета, объявила о подписании соглашения с SoftBank Corp. – дочерней компанией SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), («SoftBank»), о запуске пилотной зоны для технологии 5G в диапазоне ниже 6 ГГц (sub-6Ghz) на частоте 4,5 ГГц в городских районах Токио.

Для этих испытаний ZTE предоставит новейшие комплексные сетевые решения 5G, и вместе с SoftBank будет вести работы по проверке производительности технологий 5G в реальных условиях.

SoftBank уже начал проводить совместные с ZTE исследования и разработки по ключевой технологии 5G – многоканальный ввод и вывод (MIMO), которая была коммерчески запущена в действующей сети 4G со второй половины 2016 года. Основываясь на своем опыте коммерческой сети, SoftBank и ZTE планируют продолжить изучение использования этой технологии в эпоху 5G.

Главный научный сотрудник ZTE, доктор Сян Цзиин (Xiang Jiying), отметил: «У нас есть долгосрочное партнерство с SoftBank в области ключевых технологий 5G, таких как massive MIMO, и мы рады расширить работу в данном направлении, чтобы ускорить готовность 5G к новым технологиям радиоинтерфейса (NR). Являясь мировым лидером в области мобильных технологий M-ICT, ZTE делает значительные инвестиции в 5G и сотрудничает с отраслевыми партнерами в целях повышения зрелости экосистемы 5G. Мы уверены, что ZTE станет одним из первых поставщиков, предлагающих комплексные решения 5G для наших клиентов».

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