Анонсы: OnePlus 5 со Snapdragon 835 представлен официально

21.06.2017, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона OnePlus 5. «Сердцем» OnePlus 5 вполне ожидаемо стал чипсет Snapdragon 835. Новинка получилась на 20% быстрее чем OnePlus 3T. Заслуживает внимания и толщина новинки, составляющая всего 7,25 мм.

Следующий интересный момент спецификаций – сдвоенная тыловая камера с апертурой f/1,7. Технически камера OnePlus 5 представляет собой сочетание 16 Мп широкоугольного светосильного модуля с 20 Мп сенсором дополненный телеобъективом. Таким образом, камера обеспечивает двукратное оптическое увеличение, адаптируется к условиям низкой освещенности, позволяет реализовать эффект Бокэ и выбирает оптимальный вариант для съемки в самых разных условиях. По мнению производителя OnePlus 5 предлагает лучшую камеру на рынке.

Спецификации OnePlus 5 включают в себя 5,5-дюймовый OpticAMOLED дисплей разрешением 1920х1080 точек с защитой Gorilla Glass 5, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру (Sony IMX371, электронная стабилизация, HDR) и аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Dash Charge. В части коммуникационных интерфейсов поддерживаются Bluetooth 5.0 HID, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 MU-MIMO, USB Type-C, NFC и двух SIM-карт с 34 диапазонами LTE. Также можно отметить керамическое покрытие корпуса. Обычная версия (6+64 Гб) будет выпускаться в черном цвете (Midnight Black), топовый вариант (8+128 Гб) – в сером (Slate Gray). Цена OnePlus 5 составит $479/539 в США и €499/559 на европейском рынке.