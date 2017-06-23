Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – яркий бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

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Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – яркий бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

23.06.2017, MForum.ru

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Компания ZTE анонсировала смартфон Small Fresh 5, оснащенный сдвоенной камерой на задней панели. Технически камера новинки представляет собой сочетание 13 Мп основного модуля и 2 Мп сенсора, используемого для получения информации о глубине сцены и создания эффекта Бокэ. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп

Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

В остальном спецификации ZTE Small Fresh 5 достаточно бюджетны: 5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Snapdragon 425, слот для карт microSD (до 128 Гб) и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Отдельно отметим разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальца. ОС – Android 7.1 Nougat с интерфейсом MiFavor. Выпускаться ZTE Small Fresh 5 будет в 4 цветах: Dark Night Grey (серый), Elegant Gold (золотистый), Glacier Blue (голубой) и Green (зеленый). Цена новинки в версии 3 Гб ОЗУ + 16 Гб встроенной памяти составит 999 юаней ($146), вариант ZTE Small Fresh с 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти оценен в 1399 юаней ($204).

Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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