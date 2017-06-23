Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – яркий бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

23.06.2017, MForum.ru

Компания ZTE анонсировала смартфон Small Fresh 5, оснащенный сдвоенной камерой на задней панели. Технически камера новинки представляет собой сочетание 13 Мп основного модуля и 2 Мп сенсора, используемого для получения информации о глубине сцены и создания эффекта Бокэ. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп

В остальном спецификации ZTE Small Fresh 5 достаточно бюджетны: 5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Snapdragon 425, слот для карт microSD (до 128 Гб) и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Отдельно отметим разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальца. ОС – Android 7.1 Nougat с интерфейсом MiFavor. Выпускаться ZTE Small Fresh 5 будет в 4 цветах: Dark Night Grey (серый), Elegant Gold (золотистый), Glacier Blue (голубой) и Green (зеленый). Цена новинки в версии 3 Гб ОЗУ + 16 Гб встроенной памяти составит 999 юаней ($146), вариант ZTE Small Fresh с 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти оценен в 1399 юаней ($204).