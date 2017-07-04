Пресс-релизы: Vodafone UK выбирает технологии Ericsson для развития сети в Лондоне

MForum.ru
04.07.2017,
- Ericsson будет развивать 4G-сеть Vodafone UK в Лондоне и пригородах за счет развертывания технологий Massive MIMO и агрегации несущих;
- Ericsson также предоставит Vodafone UK решения для беспроводной связи пятого поколения, чтобы подготовить сеть оператора к запуску 5G в регионе.
Оператор Vodafone UK выбрал компанию Ericsson (NASDAQ: ERIC) для модернизации и дальнейшего развития и своей сети 4G в Лондоне и южной части Англии за счет развертывания технологий Massive MIMO и агрегации несущих. Использование этих технологий позволяет повысить пропускную способность сетей и обеспечить новые возможности для абонентов.
В Massive MIMO применяются передовые антенные системы, повышающие качество передачи сигнала и увеличивающие пропускную способность сетей мобильной связи. Агрегация несущих позволяет одновременно использовать разные частотные диапазоны, комбинирование которых увеличивает пропускную способность и скорости передачи данных.
Соглашение между компаниями включает тестирование технологий, оценку качества работы продуктов, запуск в коммерческую эксплуатацию, а также оказание профессиональных услуг.
«Вместе с Vodafone UK мы работаем над развитием сетей 4G и ведем тестирование технологий 5G. Совместными усилиями мы обеспечим повсеместное подключение абонентов и совершенно новый пользовательский опыт, а также будем осуществлять мониторинг и контролировать устройства для интернета вещей в режиме реального времени», - комментирует глава Ericsson в Европе и Латинской Америке Арун Банзал (Arun Bansal).
«Мы постоянно улучаем качество своей сети, чтобы оптимизировать пропускную способность и обеспечить нашим абонентам наилучший пользовательский опыт. Мы продолжим расширять покрытие сети 4G и увеличивать число возможностей, доступных нашим абонентам. Мы рассчитываем на то, что сотрудничество с Ericsson поможет нам в этом», - комментирует технический директор Vodafone UK Джордж Фернандес (Jorge Fernandes).
Ericsson и Vodafone также подписали договор о сотрудничестве в следующих областях:
- Развитие сетей 4G, а также автономных (standalone) и неавтономных сетей (non-standalone) 5G;
- Сценарии развертывания сайтов 5G;
- Моделирование (расчет покрытия и емкости) NR: 3,5 ГГц и mmWave;
- Сценарии использования 5G: изучение кейсов и концепций;
- Концепции распределенных облаков и слайсинг сети: время отклика сети в целом и оптимизация приложений для использования в условиях облачной инфраструктуры;
- Сотрудничество с King’s College London;
- Инновации в области 5G: программа технологических инкубаторов.
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теги: "пятое поколение"
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