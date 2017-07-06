Это интересно: Nokia и Xiaomi подписали соглашение о сотрудничестве

MForum.ru
06.07.2017,
Компании Nokia и Xiaomi объявили о подписании соглашения о сотрудничестве и взаимном лицензировании патентов в области мобильной связи. В частности в рамках этого соглашения Nokia поставит Xiaomi оборудование для сетевой инфраструктуры, используемой при тестировании и отладке смартфонов китайского производителя.
Также обе компании будут вместе работать над решениями в области передачи данных и подключенности, нацеленными на создание новых решений в области интернета вещей (IoT). В рамках сотрудничества Nokia будет изучать опыт Xiaomi в этой сфере. Напомню, в настоящий момент в экосистеме Mi присутствует более 60 млн. подключенных устройств, их которых более 8 млн. активны ежедневно. В тоже время Xiaomi бесплатно сможет пользоваться богатым патентным портфолио Nokia, что может пригодиться при экспансии Xiaomi на западные рынки. Напомню, в настоящее время продукция Xiaomi представлена более чем в 30 странах, при этом наибольшее распространение смартфоны Xiaomi получили на домашнем рынке и в странах Азии.
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