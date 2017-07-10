Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi X1

MForum.ru
10.07.2017,
В китайской социальной сети Weibo появились изображения и подробности о смартфоне Xiaomi X1, имеющем все шансы стать весьма интересным устройством. Просочившаяся информация принадлежит китайскому тестировщику Kumato Technology и выглядит весьма правдоподобной.
По информации источника, Xiaomi X1 будет оснащен 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 2160x1080 точек, чипсетом Snapdragon 660 и сдвоенной камерой на задней панели. Предполагается, что речь идет о сенсорах Sony IMX362 или IMX386, а программная составляющая фоточасти будет включать алгоритмы самообучения.
Кроме того, Xiaomi X1 может выйти в двух версиях, одна из которых получит обычный экран, у второй экран займет большую часть передней панели. Ожидаемая цена Xiaomi X1 с обычным экраном, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти составит 1 999 ($294) юаней. Аналогичный аппарат, но со 128 Гб памяти оценен в 2499 ($368) юаней. Более дорогая полноэкранная модель, вероятно, будет поставляться в варианте 6+64 Гб за 2299 ($339) юаней, а вариант 6+128 Гб будет оценен 2799 ($412). Анонс Xiaomi X1 ожидается уже в этом месяце.
© Антон Печеровый,
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