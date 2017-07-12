Слухи: Google Pixel XL 2 замечен на рендерах

MForum.ru
12.07.2017,
В сети появились изображения смартфона Google Pixel XL 2, производством которого будет заниматься компания LG. Внешне аппарат получился достаточно интересным. В частности, немного меньше стало стеклянное «окно» на задней панели, которое теперь не включает сканер отпечатка пальца. Изменилось и оформление модуля камеры, однако по изображениям не совсем понятно, выполнен ли модуль камеры заподлицо с задней панелью или нет.
По слухам, диагональ экрана Google Pixel XL 2 составит 6 дюймов, при этом будет использоваться AMOLED-модуль от компании LG с соотношением сторон 2:1 и закругленным и краями. Соответственно, боковые рамки получаются минимальными и, относительно Google Pixel XL текущего поколения, внешность новинки получилась более сбалансированной. Также источник упоминает о поддержке жестового управления за счет сжатия боков экрана (аналогично Edge Sense HTC U11). В частности на «сжатие» может быть настроено взаимодействие с Google Assistant. В части аппаратной платформы Google Pixel XL 2 ожидается использование Qualcomm Snapdragon 835 с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Остальные подробности пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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