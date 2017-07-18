Слухи: Стали известны характеристики Nokia 8

MForum.ru

Слухи: Стали известны характеристики Nokia 8

18.07.2017, MForum.ru

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Поклонники бренда Nokia с нетерпением ожидают, когда HMD Global представит флагманский смартфон. И каждая утечка вызывает серьезный интерес. Особенно если речь заходит об информации из такого надежного источника как Эван Бласс.

Слухи: Стали известны характеристики Nokia 8

Предполагается, что за модельным номером TA-1004 скрывается смартфон Nokia 8 и именно он станет флагманом линейки смартфонов от Nokia. По информации Geekbench аппаратная платформа Nokia 8 построена на базе топового чипсета Snapdragon 835 дополненного 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Кроме того ожидается, что Nokia 8 будет оснащен двумя слотами для SIM-карт, 5,7-дюймовым (по другим данным 5,3-дюймовым) дисплеем разрешением QHD и сдвоенной 13 Мп камерой на задней панели. На прилавки Nokia 8 выйдет в нескольких цветовых вариантах – синий, синий с золотистым, золотистый (медный) и серебристый (стальной). Возможная цена Nokia 8 – €589. Но с учетом того, что это данные от скандинавского ритейлера реальная цена аппарата может быть несколько ниже, например, €550. Возможная дата анонса – 31 июля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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