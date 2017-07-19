Анонсы: Honor 9 Premium с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в €455

MForum.ru
19.07.2017,
На европейском рынке стала доступна топовая версия смартфона Honor 9, оснащенная 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Устройство позиционируется как самостоятельная модель, получившая приставку Premium к названию.
С учетом того, что версии с увеличенными объемами памяти обычно выходят на азиатские рынки, появление Honor 9 Premium с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб в Европе не может не радовать. Также как и ценник новинки, составляющий €455. Для сравнения стандартная версия Honor 9, оснащенная 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, в Европе оценена всего на €50 дешевле. Информации о доступности Honor 9 Premium в России пока нет. Однако предположение о цене можно сделать: если стандартная версия Honor 9 в нашей стране оценена в 26 990 рублей (чуть менее €400), то Honor 9 Premium в нашей стране может стоить 29 990 либо 30 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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