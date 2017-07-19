Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально

19.07.2017, MForum.ru

Китайский бренд Oppo полнил свой ассортимент смартфоном A77, информация о котором стала доступна на официальном сайте производителя. Причем, для модели с индексом A77 это «рестарт» - похожая модель была представлена несколько месяцев назад.

Основное отличие старого и нового OPPO A77 – оформление тыловой камеры в стиле сдвоенных модулей. Однако в данном случае речь идет лишь о стандартной одинарной камере со светодиодной вспышкой. Тыловая камера OPPO A77 представлена 13 Мп модулем с апертурой f/2.2. Разрешение фронтальной камеры новинки составляет 16 Мп (5 линзовый объектив с апертурой f/2.0). Из особенностей отметим умение делать снимки с варьированием глубины резкости и поддержке HDR.

Диагональ OPPO A77 – 5,5 дюйма, разрешение 1920х1080 точек. В основе аппаратной платформы новинки лежит чипсет Snapdragon 625 дополненный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3200 мАч, заявленная автономность – до 13 часов в режиме видеоплеера.

В программной части речь идет о Android 7.1.1 с оболочкой OPPO ColorOS 3.1 «из коробки». Выпускаться OPPO A77 будет в черном, золотом и розовом («розовое золото») вариантах. Цена – 2199 юаней.