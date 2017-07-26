Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней

26.07.2017, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Xiaomi Mi 5X. Конфигурация тыловой камеры Xiaomi Mi 5X включает в себя основной 12 Мп модуль, дополненный вспомогательной камерой с 12 мм телеобъективом. Таким образом, камера новинки аналогична флагманскому Mi 6.

Однако из-за разности аппаратных платформ (у Mi 6 – Snapdragon 835), говорить об идентичности снимков пока рано. Зато уже объявлено, что новинка поддерживает и двухкратное оптическое увеличение без потери качества и продвинутый портретный режим.

Аппаратная часть Xiaomi Mi 5X включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920 x 1080, сканер отпечатка пальца на задней панели и аккумулятор емкостью 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки 5В/2А. Отдельно отметим программную составляющую на базе оболочки MIUI 9, что делает новинку первым смартфоном Xiaomi с новой версией ОС «из коробки». Xiaomi Mi 5X будет выпускаться в версиях Black (черный), Gold (золотистый) и Rose Pink (розовое золото). На домашнем рынке аппарат появится в ближайшие несколько недель по цене 1499 юаней ($220), что делает его сильным конкурентом для аналогичных устройств от OPPO и Vivo.