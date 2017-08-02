Анонсы: Moto G5S и G5S Plus представлены официально

02.08.2017, MForum.ru

Компания Lenovo официально анонсировала смартфоны Moto G5S и G5S Plus, слухи о которых в сети появлялись не один раз. Таким образом, спецификации устройств сюрпризом не стали.

Список технических характеристик Moto G5S включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 430, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920 x 1080 точек, 5 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки TurboPower 10W. Основная камера Moto G5S оснащена 16 Мп сенсором с апертурой f/2.0, PDAF-фокусировкой и сдвоенной светодиодной вспышкой.

Более крупный Moto G5S Plus оснащен 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1920 x 1080 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 625, 8 Мп камерой на передней панели и сдвоенной 13 Мп тыловой камерой с PDAF-фокусировкой и апертурой f/1.7. Moto G5S Plus предлагается с 3 и 4 Гб оперативной памяти, а объем встроенной памяти составляет 32 или 64 Гб. Кроме того, этот аппарат поддерживает NFC и быструю зарядку TurboPower 15W. Обе новинки оснащены сканером отпечатка пальцев, водоотталкивающим покрытием P2i, Bluetooth 4.2 LE, а их программной основой является Android 7.1.1 Nougat.