Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч

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Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч

03.08.2017, MForum.ru

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Анонс смартфона Honor Note 8 состоялся в августе прошлого года и, с учетом цикличности обновления модельного ряда, можно предположить, что уже в ближайшее время мы увидим обновление этой модели. Это информацию подтверждают и китайские источники, сообщающие о том, что это новинка получит аккумулятор емкостью 4600 мАч (на 100 мАч больше, чем у предшественника).

Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч

В активе Honor Note 9 ожидаются чипсет чипсет HiSilicon Kirin 965 (который пока не замечен в других устройствах), 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и «full-screen» (полноэкранный) дисплей. Видимо речь идет о неком, возможно упрощенном, аналоге соответствующих технологий Samsung и LG. На задней панели Honor Note 9 вероятно появление пары 12 Мп камер. Как утверждают китайские источники, появление новинки в фирменном интернет-магазине Honor ожидается уже в сентябре текущего года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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