Это интересно: Lenovo откажется от оболочки Vibe UI

MForum.ru
04.08.2017,
Согласно заявлению Анудж Шарма, начальника отдела маркетинга Lenovo в Индии, компания Lenovo планирует отказаться от использования в своих будущих новинках фирменного интерфейса Vibe UI.
По словам Шарма на подобный шаг компания решилась изучив потребительские предпочтения и позитивные отзывы покупателей о подобной перспективе. Первым смартфоном Lenovo без фирменной оболочки станет Lenovo K8 Note, который будет поставляться со стоковым Android 7.1.1 Nougat. Впрочем, слово «стоковый» в этом контексте не стоит понимать буквально – компания Lenovo не собирается в своих новинках отказываться от интересных функций, включая поддержку Dolby Atmos и TheaterMax. Планирует производитель сохранить и некоторые другие отличия между смартфонами Lenovo и Motorola, хотя кардинальными они не будут. В качестве плюсов от переход к «стоковому» Android указывается уменьшение задержек с выходом обновлений и популярность «стоковых» устройств на отдельных рынках.
© Антон Печеровый,
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