Слухи: Xiaomi Redmi 5A замечен в архивах TENAA

MForum.ru
15.08.2017,
В архивах китайского регулятора TENAA отметился смартфон Xiaomi MDT6, который может выйти на рынок как Xiaomi Redmi 5A. Частично данные регулятора подтвердили появлявшуюся ранее информацию, включая данные о 5,5-дюймовом дисплее разрешением 1280х720 точек.
Аппаратная платформа Xiaomi Redmi 5A оказалась слабее, чем ожидалось ранее. «Сердцем» Xiaomi MDT6 станет чипсет Snapdragon 425 от Qualcomm, дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора новинки составит 3000 мАч, на задней панели разместится 13 Мп камера, разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп. Поставляться новинка будет в нескольких цветовых вариантах, включая черный, золотистый, белый, голубой, красный, розовый, серый и серебристый. ОС – Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 8. Информации о дате анонса и возможной цене Xiaomi Redmi 5A пока нет.
© Антон Печеровый,
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