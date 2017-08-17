Анонсы: Официально представлен Nokia 8 с объективом Zeiss и звуком OZO

17.08.2017, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 8, который по словам ее главы призван стать идеальным инструментом, чтобы рассказать историю Nokia. И аппарат действительно получился интересным.

Nokia 8 оснащена 5,3-дюймовым дисплеем разрешением QHD и максимальной яркостью 700 нит. Для защиты экрана используется 2,5D-стекло Gorilla Glass 5, а корпус новинки (толщиной 7,9 мм) выполнен из авиационного алюминия 6000 серии. Также отметим наличие защиты от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP54. Внутри Nokia 8 нашлось место для Snapdragon 835, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб), двум SIM-слотам, поддержке Bluetooth 5.0 и аккумулятору емкостью 3090 мАч.

Впрочем, в Nokia 8 куда интереснее сдвоенная 13 Мп камера с оптикой Zeiss, лазерной/фазированной фокусировкой, оптической стабилизацией и поддержкой съемки 4К-видео. Набор модулей камер классический – основной модуль камеры отвечает непосредственно за фотосъемку, а второй, монохромный, за получение дополнительной информации позволяющей улучшить качество фото. Размер пикселя – 1,12 мм, апертура камеры – f/2.0. Кроме того, покупатели Nokia 8 получат неограниченный объем на сервисе Google Фото. Еще одним интересным моментом стала поддержка технологии OZO Audio, обеспечивающую объемную запись звука. По утверждению производителя, эта технология позволяет записывать звук, соответствующий по качеству 4К-видео.

Программная часть Nokia 8 включает в себя «чистый» Android версии 7.1, что позволит производителю минимизировать сроки выхода обновлений. Начало продаж Nokia 8 намечено на сентябрь, среднемировая цена составит 600 евро. Для России рекомендованная цена Nokia 8 – 39 990 рублей. В нашей стране Nokia 8 будет доступен в 4 цветовых вариантах – индиго, медный, синий и стальной.