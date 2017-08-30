Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X

MForum.ru

Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X

30.08.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В интернете появились фотографии некого смартфона Huawei, оснащенного сдвоенной тыловой камерой. Ранее считалось, что на изображениях представлен Honor V9 Mini, однако согласно свежим данным речь идет о Honor 7X. Кроме того источник раскрыл подробности о спецификациях этой новинки.

Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X

Предполагаемая диагональ дисплея Honor 7X составит 5,5 дюймов, а его разрешение – 1920х1080 точек. Вероятная аппаратная платформа новинки – новейший чипсет Kirin 670, который будет выпускаться по нормам 12 нм технологического процесса. Конфигурация Kirin 670 включает в себя два оригинальных ядра Moscow с рабочей частотой 2,2 ГГц, а также 4 ядра Cortex-A53 с рабочей частотой 2,0 ГГц. Графический ускоритель – Mali G72 MP4.

Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X

Фоточасть Honor 7X представлена двумя 12 Мп камерами (цветной и монохромной) на задней панели, аналогичными Honor V9. Остальные спецификации Honor 7X включают в себя 4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, сканер отпечатка пальца, стереодинамики, USB Type C, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. ОС – Android 7.1 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Цена Honor 7X с 32 Гб встроенной памяти составит 1499 юаней ($227), с 64 Гб – 1799 юаней ($272). Информации о сроках релиза новинки пока нет.

Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

16.08. [Краткие новости] Розница: МТС обещает кэшбэк при покупке смартфонов / MForum.ru

03.08. [Новинки] Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч / MForum.ru

03.08. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября / MForum.ru

19.07. [Новинки]  Анонсы: Honor 9 Premium с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в €455 / MForum.ru

29.06. [Новинки] Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=1 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:43 Parekunnel Тема: Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма (28.08.2017)
Параметры достаточно современные, хотя смущает процессор. Например, Elephone для решения похожих задач еще в 2016 году ставил на свои модели не ниже MT6750 - MT6797 (если вспомнить тот же R9)
Вчера 16:46 Bxjspshd Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать? Телефон zte blade a510. Ребёнок купался в ванной,я сидела с ним,телефон не роняла ничего. А в итоге через пол часа экран зарябил,белые горизонтальные ...
Вчера 16:04 Anzhelak Тема: Анонсы: Blackview BV4000 – прочный смартфон с приятным дизайном (21.08.2017)
Защита у бв явно не на высоте, это ладно.Но зачем, зачем,Карл, делать копию NOMU S10?не понимаю.Зато NOMU проверенный смартфон с реальной защитой
Вчера 07:01 uralbek Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41)
860630024303284
29.08.2017 18:25 Компания_Связной Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Добрый день! Мы бы хотели разобраться в ситуации. Пожалуйста, пришлите фото/скан чека на почту otzyv@svyaznoy.ru, к сообщению приложите, пожалуйста, ссылку на это обсуждение или описание ситуации.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru

30.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru

29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru

29.08. [Новинки]  Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru

28.08. [Новинки]  Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах / MForum.ru

22.08. [Новинки]  Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9 / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Android 8.0 получил официальное имя Oreo / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool M7 построен на базе Snapdragon 625 / MForum.ru

21.08. [Новинки]  Анонсы: Blackview BV4000 – прочный смартфон с приятным дизайном / MForum.ru

21.08. [Тарифы, услуги] Акции: «Билайн» предлагает iPhone 7 Plus со скидкой / MForum.ru

18.08. [Новинки]  Анонсы: Meiigoo M1 с 6 ГБ оперативной памяти можно будет купить за $49 / MForum.ru

18.08. [Новинки]  Анонсы: Bluboo S2 – первый в мире безрамочный смартфон с четырьмя камерами / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: ASUS представил 6 новых моделей ZenFone 4 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: