Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X

MForum.ru
30.08.2017,
В интернете появились фотографии некого смартфона Huawei, оснащенного сдвоенной тыловой камерой. Ранее считалось, что на изображениях представлен Honor V9 Mini, однако согласно свежим данным речь идет о Honor 7X. Кроме того источник раскрыл подробности о спецификациях этой новинки.
Предполагаемая диагональ дисплея Honor 7X составит 5,5 дюймов, а его разрешение – 1920х1080 точек. Вероятная аппаратная платформа новинки – новейший чипсет Kirin 670, который будет выпускаться по нормам 12 нм технологического процесса. Конфигурация Kirin 670 включает в себя два оригинальных ядра Moscow с рабочей частотой 2,2 ГГц, а также 4 ядра Cortex-A53 с рабочей частотой 2,0 ГГц. Графический ускоритель – Mali G72 MP4.
Фоточасть Honor 7X представлена двумя 12 Мп камерами (цветной и монохромной) на задней панели, аналогичными Honor V9. Остальные спецификации Honor 7X включают в себя 4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, сканер отпечатка пальца, стереодинамики, USB Type C, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. ОС – Android 7.1 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Цена Honor 7X с 32 Гб встроенной памяти составит 1499 юаней ($227), с 64 Гб – 1799 юаней ($272). Информации о сроках релиза новинки пока нет.
© Антон Печеровый,
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