Частоты: Verizon испытал агрегацию частот нелизензируемого диапазона 3.5 ГГц в США

30.08.2017, MForum.ru

Verizon, Ericsson и Qualcomm показали возможность использования оператором LTE нелицензируемого диапазона 3.5 ГГц b48 вместе с частотами лицензируемого спектра - в тесте задействовали две полосы по 20 МГц из частотного пула Verizon в лабораторных условиях

В США диапазон 3.5 ГГц называют Citizen Broadband Radio Service (CBRS). Это 150 МГц, которые решением FCC предназначаются для совместного использования малыми сотами разных операторов. Federated Wireless представила систему доступа к частотам и контроллер для динамической приоритезации трафика, согласно требованиям FCC в отношении совместно используемых частот. В тесте также была задействована модуляция 256QAM для даунлинка. К сожалению, никакие численные данные по итогам показа не оглашались.

Демонстрация была проведена в техасской лаборатории Ericsson в Plano с использованием малой соты Dot System с поддержкой диапазона b48 и прокси-сервера для взаимодействия с системой доступа к частотам CBRS. Qualcomm обеспечил тестовое устройство на базе чипсета Snapdragon, а Verizon - частоты LTE. В перспективе если операторы мобильного ШПД смогут использовать частоты 3.5 ГГц вместе со своими пулами частот, они смогут добиться более высокой пропускной способности сетей - такое решение хорошо подходит для зданий, но может использоваться и для наращивания емкости городских сетей.

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