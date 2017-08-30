mMIMO: China Mobile и Huawei показали гигабитные скорости с использованием полосы в 20 МГц

30.08.2017, MForum.ru

Результат почти фантастический. Мы уже привыкаем слышать о гигабитных скоростях. Почти гигабит показала Nokia в Москве (на сети МегаФон с использованием 3х20 МГц FDD 256QAM 4x4 MIMO). Скорость в 953 Мбит/c на коммерческой сети Verizon во Флориде показала Ericsson - также с использованием 3х20 МГц, но уже с 12 одновременными LTE-потоками, а не с 10, как в тесте Nokia. Но китайцы, если им верить, уделали всех конкурентов.

Заявляется, что сегодня China Mobile и Huawei впервые в мире достигли скорости в 1.09 Гбит/c с использованием полосы всего лишь в 20 МГц в режиме TDD. Никакой агрегации частот. Тест проходил в Шеньжене с использованием решения Huawei, разработанного в рамках проекта в области mMIMO. Использовалось пространственное мультиплексирования mMIMO на коммерческом оборудовании оператора.

Ранее Huawei уже добавил поддержку скоростей 720 Мбит/c с использованием полосы 20 МГц в свое коммерчески доступное решение, теперь оказалось, что это не предел. В общем, операторам, которые готовы инвестировать в замену антенного хозяйства и радиоподсистемы, можно особенно не переживать из-за быстрого роста потребления траифка, современные технологии позволят им обеспечить клиентов достойным уровнем услуг. И, как видим, это даже не очень зависит от доступности большого пула однотипных частот.

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