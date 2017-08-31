Анонсы: LG V30 с 6-дюймовым P-OLED-экраном и сдвоенной камерой представлен официально

MForum.ru
31.08.2017,
Компания LG открывает новую страницу в истории V-серии, а возможно и всей линейке своих смартфонов. Ключевых отличий два – переход на OLED-дисплеи и сдвоенная камера с апертурой f/1.6, что выделяет новинку на фоне всех остальных смартфонов.
Конфигурация тыловой камеры включает в себя основной 16 Мп сенсор и 13 Мп сенсор с широкоугольным объективом. Причем апертура широкоугольного объектива LG V30 составляет f/1.9, что заметно больше объективов с апертурой f/2.4, которым оснащались LG G6 и V20.
Диагональ экрана LG V30 – 6 дюймов, при этом он занимает 82% площади передней панели. Экран новинки поддерживает HDR10. В тоже время производитель отказался от дополнительного экрана, который заменен плавающий панелью и функциональностью Always on Display. Соотношение сторон экрана 18:9, разрешение 1440x2880 точек. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 4.
Аппаратная платформа LG V30 построена на базе чипсета Snapdragon 835, дополненного 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. В тоже время производитель оказался от съемного аккумулятора – батарея емкостью 3300 мАч в LG V30 спрятана внутри корпуса.
Причем стеклянно-металлический корпус LG V30 соответствует стандарту IP68 в части защиты от влаги и пыли, а также ряду пунктов американских военных стандартов MIL-STD. Не отказался производитель и от музыкальных амбиций – LG V30 поставляется с QuadDAC и сохранил 3,5 мм аудиоразъем на верхнем торце.
Продажи LG V30 в Северной Америки, Азии, Европе, Африки и на Ближнем Востоке начнутся 21 сентября. Точные данные о ценах на конкретных рынках будут раскрыты в момент релиза устройства.
© Антон Печеровый,
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