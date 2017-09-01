Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой

MForum.ru
01.09.2017,
Китайская компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, в рамках специального мероприятия в преддверии IFA 2017 официально представила смартфон Moto X4. Аппарат нацелен в средний ценовой сегмент и привлекает внимание 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек и защитным стеклом Gorilla Glass, защитой от влаги, сдвоенной камерой и интеграцией с Alexa.
Moto X4 построен на базе чипсета Snapdragon 630 (8x Cortex-A53, Adreno 508) и оснащен 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения и аккумулятором емкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Корпус новинки выполнен в узнаваемом фирменном стиле из стекла и металла. В части защиты от влаги Moto X4 сертифицирован в соответствии с классом IP68.
Тыловая сдвоенная камера на задней панели Moto X4 построена на базе основного 12 Мп сенсора с размером пикселя 1,4 мкм и объектив с апертурой f/2.0. Второй сенсор имеет разрешение 8 Мп с углом обзора 120 градусов, объектив с апертурой f/2.2, а размер его пикселей составляет 1,12 мкм. Также в активе камеры Moto X4 присутствуют фазированная фокусировка, двутоновая светодиодная вспышка, съемка с эффектом Бокэ и ультрашироким углом обзора, возможность замены фона и запись видео в разрешении 4К.
Фронтальная камера Moto X4 представлена 16 Мп сенсором (апертура f/2.0) со светодиодной вспышкой. Также присутствует дополнительный адаптивный режим, позволяющий получить дополнительную информацию, однако в этом режиме разрешение съемки снижается до 4 Мп.
Прочие спецификации Moto X4 включают в себя поддержку LTE Cat.13, опциональную поддержку двух SIM-карт, сканер отпечатка пальца, 3-х микрофонную систему шумоподавления, Bluetooth 5.0 с возможностью подключения до 4 беспроводных динамиков и USB Type-C. ОС – Android Nougat с интегрированным помощником Amazon Alexa (к которому можно получить доступ и на заблокированном устройстве) и функцией Moto Key. Выпускаться Moto X4 будет в черном (Super Black) и серебристо-синем (Sterling Blue) вариантах, цена на европейском рынке – от 399 евро.
© Антон Печеровый,
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