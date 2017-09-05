Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года

05.09.2017, MForum.ru

С момента анонса флагманского Xiaomi Mi 6 прошло уже несколько месяцев, а производитель активно работает над его приемником в лице Xiaomi Mi 7. Согласно информации, опубликованной тестировщиком устройств в социальной сети Weibo, «сердцем» новинки станет чипсет Snapdragon 845.

Диагональ экрана Xiaomi Mi 7 составит 6 дюймов, при этом будет использоваться AMOLED-матрица от Samsung. Также есть предположения в части объема ОЗУ – в активе этого аппарата, в зависимости от версии, ожидают 6 или 8 Гб оперативной памяти. В целом такой набор спецификаций выглядит логичным, однако интригует предполагаемое время появления новинки. Как утверждает источник, анонс Xiaomi Mi 7 состоится уже в первом квартале будущего года, а сама новинки станет первым смартфоном на базе Snapdragon 845. Интересно, окажутся ли эти слухи правдой?