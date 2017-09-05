Пресс-релизы: МТС и Group-IB будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

MForum.ru
05.09.2017,
Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, и компания Group-IB, специализирующаяся на решениях по раннему выявлению киберугроз, подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения компьютерных преступлений и расследования инцидентов, а также защиты МТС и ее клиентов в интернете. Конечной целью совместных проектов компаний является повышение общего уровня информационной безопасности в России.
В рамках соглашения МТС и Group-IB будут обмениваться данными в сфере киберугроз, предоставлять друг другу организационную и методологическую поддержку, оказывать содействие техническими, финансовыми и кадровыми ресурсами. В частности, МТС предоставит доступ к базе знаний своего центра информационной безопасности (Security Operations Center, SOC), созданного для оказания услуг сторонним заказчикам, а Group-IB обеспечит его экспертную поддержку. Кроме того, Group-IB предоставит МТС услуги по предотвращению и расследованию инцидентов с использованием своих аппаратно-программных решений и сервисов.
«МТС постепенно превращается в ИТ-компанию. Мы уже вышли на рынок системной интеграции и в этом году начнем оказывать компаниям и организациям услуги по противодействию киберугрозам на базе своего собственного SOC. Его наличие позволяет МТС получить преимущество не только за счет повышения безопасности компании и её клиентов, но и за счет предоставления услуг нового типа. Сотрудничество с Group-IB усилит наши компетенции в сфере ИТ-безопасности, сделает наших абонентов и клиентов более защищенными. В свою очередь наши партнеры, пользуясь нашим SOC в рамках соглашения, могут нарастить свой потенциал. Так совместными усилиями мы вносим вклад в борьбу с киберпреступностью в России», - отметил вице-президент по корпоративной безопасности и режиму МТС Иван Гайченя.
«Количество киберинцидентов в России постоянно растет. По нашим оценкам, в 2016 году объем российского рынка киберпреступности превысил 5,5 млрд рублей, увеличившись за год на 44%. Сотрудничество позволит компаниям повысить общий уровень кибербезопасности и эффективность борьбы с преступлениями, совершенными с использованием высоких технологий. Group-IB обладает уникальным опытом, и этот опыт мы успешно используем для создания решений по раннему обнаружению и предотвращению актуальных угроз для различных типов бизнеса. Сотрудничество с МТС позволит клиентам компании оперативно получать релевантные данные нашей системы Threat Intelligence и услуги, защищающие как от распространенных, так и от ранее неизвестных вредоносных программ и действий группировок киберпреступников. Кроме того, мы будем защищать бренд оператора и его клиентов в интернете», - сказал генеральный директор Group-IB Илья Сачков.
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