Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой

MForum.ru
07.09.2017,
В индийском Мумбаи состоялась презентация смартфона Vivo V7 +. Новинка получила продвинутые модули камер, Hi-Fi-чип Hi-Fi AK4376A, умеющий подстраивать звучание музыки под настроение слушателя, и 5,99-дюймовый FullView-дисплей с соотношением сторон 18:9.
Экран Vivo V7+ занимает 84,4% площади передней панели, а его разрешение составляет 720х1440 точек. По сравнению со стандартным 5,5-дюймовым экраном, у FullView-дисплея Vivo V7+ верхние и нижние рамки были уменьшены на 44% и 47%, соответственно. Толщина боковых рамок – 2,15 мм. Принятые меры обеспечивают на 12,5% больше пространства на экране, при тех же габаритах устройства. Корпус Vivo V7+ пластиковый. Выпускаться новинка будет в двух цветах – черном Matte Black и золотистом Champagne Gold. Габариты новинки – 155,87 х 75,74 х 7,7 мм, вес – 160 грамм.
Отдельного внимания заслуживают камеры. Vivo V7+ оснащен 24 Мп камерой Moonlight (размер сенсора 1/2,78 дюйма, диафрагма – f/2.0) со светодиодной вспышкой. Предусмотрен даже 4-кратный зум (не оптический, естественно). Для улучшения качества фото может использоваться функция Face Beauty 7.0, основанная на изучении особенностей лица. Причем украшение лица доступно и во время видеозвонков. Также при портретной съёмке реализована функция размытия фона. Еще одно применение фронтальной камеры – Face Access, технология разблокировки устройства путем распознавания лица. Тыловая камера Vivo V7+ оснащена 16 Мп сенсором с диафрагмой f/2.0 и набором оптимизирующих алгоритмов, позволяющих получать фотографии Ultra HD разрешением до 64 Мп.
«Сердцем» Vivo V7+ стал чипсет Snapdragon 450, который выпускается по нормам 14 нм технологического процесса. Относительно чипсетом прошлого поколения прирост производительности в вычислениях и графике составляет до 25%, при аналогичном снижении энергопотребления. Также присутствует Hexagon DSP. Объем оперативной памяти Vivo V7+ составляет 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб (с возможностью расширения картами microSD). Из прочего отметим два SIM-слота, аккумулятор емкостью 3225 мАч и сканер отпечатка пальца, разместившийся на задней панели.
ОС – FunTouch OS 3.2 (базируется на Android Nougat) с функциями Smart Split 3.0 (позволяет пользователям разделять экран между двумя приложениями) и App Clone (запуск двух экземпляров приложения с разными параметрами, что позволяет разделить рабочие и личные данные). Цена Vivo V7+ - 21990 индийских рупий (~ $ 343), прием предзаказов стартует 7 сентября, отгрузки – с 15 сентября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.08. [Новости компаний] LTE: Услуги VoLTE запущены на каждой пятой сети LTE в мире / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Panasonic P9 – смартфон начального уровня / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Doogee BL5000 с аккумулятором 5050 мАч оценен в $143 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru
02.09. [Технологии] Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: LG V30 с 6-дюймовым P-OLED-экраном и сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru
30.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru
29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru