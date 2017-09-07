Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой

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Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой

07.09.2017, MForum.ru

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В индийском Мумбаи состоялась презентация смартфона Vivo V7 +. Новинка получила продвинутые модули камер, Hi-Fi-чип Hi-Fi AK4376A, умеющий подстраивать звучание музыки под настроение слушателя, и 5,99-дюймовый FullView-дисплей с соотношением сторон 18:9.

Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой

Экран Vivo V7+ занимает 84,4% площади передней панели, а его разрешение составляет 720х1440 точек. По сравнению со стандартным 5,5-дюймовым экраном, у FullView-дисплея Vivo V7+ верхние и нижние рамки были уменьшены на 44% и 47%, соответственно. Толщина боковых рамок – 2,15 мм. Принятые меры обеспечивают на 12,5% больше пространства на экране, при тех же габаритах устройства. Корпус Vivo V7+ пластиковый. Выпускаться новинка будет в двух цветах – черном Matte Black и золотистом Champagne Gold. Габариты новинки – 155,87 х 75,74 х 7,7 мм, вес – 160 грамм.

Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой

Отдельного внимания заслуживают камеры. Vivo V7+ оснащен 24 Мп камерой Moonlight (размер сенсора 1/2,78 дюйма, диафрагма – f/2.0) со светодиодной вспышкой. Предусмотрен даже 4-кратный зум (не оптический, естественно). Для улучшения качества фото может использоваться функция Face Beauty 7.0, основанная на изучении особенностей лица. Причем украшение лица доступно и во время видеозвонков. Также при портретной съёмке реализована функция размытия фона. Еще одно применение фронтальной камеры – Face Access, технология разблокировки устройства путем распознавания лица. Тыловая камера Vivo V7+ оснащена 16 Мп сенсором с диафрагмой f/2.0 и набором оптимизирующих алгоритмов, позволяющих получать фотографии Ultra HD разрешением до 64 Мп.

Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой

«Сердцем» Vivo V7+ стал чипсет Snapdragon 450, который выпускается по нормам 14 нм технологического процесса. Относительно чипсетом прошлого поколения прирост производительности в вычислениях и графике составляет до 25%, при аналогичном снижении энергопотребления. Также присутствует Hexagon DSP. Объем оперативной памяти Vivo V7+ составляет 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб (с возможностью расширения картами microSD). Из прочего отметим два SIM-слота, аккумулятор емкостью 3225 мАч и сканер отпечатка пальца, разместившийся на задней панели.

Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой

ОС – FunTouch OS 3.2 (базируется на Android Nougat) с функциями Smart Split 3.0 (позволяет пользователям разделять экран между двумя приложениями) и App Clone (запуск двух экземпляров приложения с разными параметрами, что позволяет разделить рабочие и личные данные). Цена Vivo V7+ - 21990 индийских рупий (~ $ 343), прием предзаказов стартует 7 сентября, отгрузки – с 15 сентября.

Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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