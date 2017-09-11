Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально

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Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально

11.09.2017, MForum.ru

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Компания Xiaomi официально представила безрамочный смартфон Mi Mix 2, получивший топовую аппаратную платформу от Qualcomm. Относительно предшественника экран новинки стал немного меньше – вместо 6,4-дюймового дисплея с соотношением сторон 17:9, в Xiaomi Mi Mix 2 установлен 5,99-дюймовый дисплей разрешением 2160x1080 точек (соотношение сторон 18:9).

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально

Также Xiaomi Mi Mix 2 может похвастаться уменьшившейся на 12% нижней панелью и изогнутым со всех сторон защитным стеклом дисплея. Суммарно экран Xiaomi Mi Mix 2 занимает 93% площади передней панели, что превосходит показатели предшественника (91,3%).

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально

Xiaomi Mi Mix 2 построен на базе топового чипсета Snapdragon 835, который дополнен 6/8 Гб ОЗУ и 64/128/256 Гб встроенной памяти. На задней панели разместился 12 Мп сенсор Sony IMX386 с 4-остной стабилизацией изображения, аналогичный основной камере Xiaomi Mi 6. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Емкость аккумулятора – 3400 мАч (на 1000 мАч меньше, чем у оригинальной модели), при этом поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0. ОС – MIUI 9 на базе Android 7 Nougat.

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально

Стандартная версия Xiaomi Mi Mix 2 будет предлагаться в черном цвете, а версия с 8 Гб ОЗУ – в черном и белом вариантах. Цена новинки начинается от 3299 юаней (€420) за вариант с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Xiaomi Mi Mix 2 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в 3599 юаней (€460), за вариант 6 + 256 Гб понадобится заплатить 3999 юаней (€510). Специальная версия с керамическим корпусом, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти обойдется в 700 евро.

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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