Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально

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Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально

11.09.2017, MForum.ru

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Одновременно с Xiaomi Mi Mix 2 состоялся анонс Mi Note 3, который больше не позиционируется как флагманское устройство. В модельном ряду Xiaomi эта новинка займет место над Mi 5X (или Mi A1).

Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально

Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально

«Сердцем» Xiaomi Mi Note 3 стал чипсет Snapdragon 660, а не Snapdragon 835, как ожидалось ранее. Объем оперативной памяти – 6 Гб, встроенной – 64 или 128 Гб. Xiaomi Mi Note 3 оснащен двумя 12 Мп камерами на задней панели (один из них с телеобъективом), что позволяет реализовать двукратное увеличение, продвинутый портретный режим и функционал улучшения лица. Фронтальная 16 Мп камера поддерживает адаптивную технологию AI Beautify, которая позволяет не только сглаживать дефекты кожи, но и менять форму лица.

Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально

Емкость аккумулятора – 3500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0. ОС – MIUI 9 на базе Android 7.1.2, при этом производитель обещает обновление до Android 8 Oreo. На рынок Xiaomi Mi Note 3 выйдет в трех вариантах. Аппарат с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти будет доступен за 2499 юаней (€320), за устройство с вдвое большим объемом встроенной памяти предлагается заплатить 2 899 юаней (€370). В обоих случаях речь идет об устройствах черного цвета, однако Xiaomi Mi Note 3 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти будет доступен и в синем варианте, за который придется заплатить 2999 юаней (€ 380).

Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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