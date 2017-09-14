Слухи: Sony H4233 с 6-дюймовым дисплеем и Android Oreo замечен GFXBench

14.09.2017, MFrourm.ru

В базе данных бенчмарка GFXBench замечен смартфон Sony H4233, работающий под управлением новейшей версии Android – Oreo. По данным бенчмарка новинки будет построена на базе 8-ядерного 2,2 ГГц процессора (возможно, Qualcomm Snapdragon 630) дополненного 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Согласно информации представленной GFXBench диагональ экрана Sony H4233 составит 6 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. Кроме того, в активе новинки ожидается 21 Мп камера с поддержкой записи видео 4К и 16 Мп камера на передней панели. Информации о коммерческом названии новинки и сроке ее вывода на рынок пока нет.

© Антон Печеровый, MFrourm.ru , по информации gsmarena.com

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