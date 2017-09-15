Развитие сетей: МегаФон внедрил СУБД Tarantool

15.09.2017, MForum.ru

Пресс-релиз "МегаФон"

15 сентября 2017 г. «МегаФон» запустил систему, использующую СУБД (система управления базами данных) Tarantool для обеспечения высокой производительности потоковой обработки информации при автоматическом сборе статистических данных с миллиона секторов базовых станций. Сбор данных с целью их дальнейшего сохранения и обработки производится в режиме, приближенном к режиму реального времени.

С каждого сектора базовой станции собирается в среднем несколько тысяч показателей: качество связи, количество обрывов соединения, скорость работы интернета, а также различные параметры, определяющие техническое здоровье базовой станции. Выбор Tarantool для проекта «МегаФона» был обусловлен тем, что данная СУБД способна работать с большими объемами данных как в оперативной памяти, так и с использованием систем хранения на магнитных дисках. Другие промышленные СУБД при таком уровне нагрузки могут работать только на SSD-дисках, которые в среднем в 8-10 раз дороже, чем магнитные диски.

Систему планируется использовать не только в качестве одного из аналитических инструментов, но и для автоматического мониторинга сети. Проработаны различные сценарии применения, призванные улучшить качество связи и снизить затраты на эксплуатацию наземной инфраструктуры «МегаФона». Среди таких сценариев создание автоматических заявок на изменение конфигурации оборудования в случае недостаточной емкости или ухудшения качества связи в отдельных локациях, а также предсказание наилучшего момента для выполнения очередного технического обслуживания базовой станции.

«Мы всегда обеспечиваем клиентам высокое качество связи, поэтому для нас очень важно в режиме реального времени следить за работой нашей сети. Производительность Tarantool позволяет увеличить скорость обработки входящего потока данных, скорость мониторинга, а также дает возможность строить системы принятия решений в реальном времени, например, сбор статистической информации с наземного оборудования в условиях, когда нужно охватить миллион устройств», – говорит Владимир Савкин, директор по информационным технологиям компании «МегаФон».

«Внедрение Tarantool в «МегаФоне» – результат долгой кропотливой работы большого количества специалистов с обеих сторон. Мы рады, что «МегаФон» оценил наш продукт по достоинству. Мы все прочнее закрепляемся в традиционных отраслях: телекоммуникационной, банковской, розничной торговле, а также в различных направлениях промышленности. С развитием Tarantool распространение нашего решения расширяется от использования его в дата-центрах до применений в сфере промышленного Интернета вещей», – комментирует Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group.

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Комментирует Алексей Бойко:

"Внедрение СУБД "Tarantool" - результат синергии mail.ru и МегаФона. Можно констатировать, что в МегаФон всерьез озабочены повышением качества услуг и надежности сети. Выбрано апробированное в российских условиях решение - СУБД Tarantool. Хорошая новость для тех, кто следит за деятельностью МегаФон".

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