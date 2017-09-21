Активы: Telenor продал 5,1% VEON Ltd., что снизило котировки ценных бумаг компании

MForum.ru
21.09.2017,
Как норвежцы из Telenor и обещали, они приступили к продажам акций и депозитарных расписок VEON Ltd., выбросив их на рынок по цене $4.15. Это принесет Telenor $365 млн, которые будут отражены в отчете компании за 3q2017. Как ожидается, продажи завершатся примерно 25 сентября 2017 года.
Хотя действия Telenor не были неожиданностью для рынка, они все равно вызвали существенное снижение цены бумаг VEON на рынке (на -4.6%). На момент начала операции у Telenor было 346,7 млн ADS, что соответствовало 19,7% обыкновенных акций компании, то есть в продажу пошло примерно 5.1% акций VEON. По завершению продаж у Telenor останется еще порядка 256,7 млн ADS VEON или порядка 14,6% обыкновенных акций компании. В Telenor намереваются выпустить на остаток акций облигационный займ на сумму $1 млрд со сроком погашения в 2019 году.
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© Алексей Бойко,
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