Анонсы: LG K7i – смартфон с отпугивателем москитов

MForum.ru
28.09.2017,
На индийский рынок компания LG вывела смартфон K7i. Новинка относится к бюджетным устройствам с базовым набором функций, однако не обошлось без изюминки. На задней панели LG K7i разместился специальный динамик, который с помощью ультразвука отпугивает насекомых. Технология называется Mosquito Away. Также в комплект поставки входит подставка, для удобного размещения смартфона на столе и обычная задняя крышка.
Спецификации LG K7i включают в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 4-ядерный 1,4 ГГц процессор, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также съемный аккумулятор емкостью 2500 мАч. Из прочего можно упомянуть поддержку NFC, двух SIM-карт и разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальца. Что интересно, новинка работает под управлением устаревшего Android 6.0 Marshmallow и о планах по обновлению не сообщается. Цена LG K7i – 7 990 индийских рупий ($121).
© Антон Печеровый,
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