Развитие сетей: МТС сообщает о расширении сети LTE800 в С.Петербурге

29.09.2017, MForum.ru

Как ожидается, расширение поддержки сети LTE 800 b20 позволит улучшить качество сигнала сети LTE в помещениях. В целом могла вырости связность покрытия - поддержка LTE в диапазоне b20 позволяет эффективно бороться с дырами в покрытии сети LTE b7. С марта по сентябрь 2017 года в городе запустили порядка 100 базовых станций LTE 800. Компания заявляет, что только МТС развивает в С.Петербурге сети в четырех диапазонах - в b7 2.5-2.7 ГГц (10 МГц), b3 1800 МГц, b20 800 МГц (5 МГц), b38 2.5-2.6 ГГц (25 МГц). Поддерживается режим LTE-A с пиковыми скоростями до 400 Мбит/c (по утверждению компании).

Компания расширяет сети LTE в С.Петербурге и Ленобласти - в первом полугодии построено свыше 400 базовых станций LTE. По оценкам МТС в Ленобласти охват населения покрытием LTE составляет более 90%.

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