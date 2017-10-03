Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появится в России 5 октября

MForum.ru

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появится в России 5 октября

03.10.2017, MForum.ru

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Компания Xiaomi объявила о доступности на российском рынке смартфона Redmi Note 5A, представляющим собой самое доступное устройство этого производителя. Старт продаж новинки в нашей стране запланирован на 5 октября.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появится в России 5 октября

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появится в России 5 октября

В России Xiaomi Redmi Note 5A будет представлен в базовой версии с чипсетом Qualcomm Snapdragon 425, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и без дактилоскопического сенсора. Основные спецификации новинки включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 5 Мп фронтальную камеру с апертурой f/2.0, 13 Мп тыловую камеру и аккумулятор емкостью 3080 мАч. Из интересных особенностей можно отметить выделенный слот microSD, таким образом можно одновременно поставить две SIM-карты и расширить встроенную память картой объемом до 128 Гб. Габаритные размеры Xiaomi Redmi Note 5A составляют 153x76,2x7,7 мм. Стоимость Xiaomi Redmi Note 5A в России – 9 990 рублей.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появится в России 5 октября

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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