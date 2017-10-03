Анонсы: Huawei Honor Holly 4 с аккумулятором 3020 мАч представлен официально

03.10.2017, MForum.ru

Компания Huawei вывела на индийский рынок смартфон Honor Holly 4, представляющий собой ребрендинг Huawei Honor 6A, несколько месяцев назад выведенного на китайский рынок. Из плюсов новинки можно отметить металлический корпус, сканер отпечатка пальца, 13 Мп тыловую камеру с PDAF-фокусировкой и ценник 11999 индийских рупий ($184).

Huawei Honor Holly 4 предлагается в двух цветовых вариантах – сером и серебристом. Набор основных спецификаций новинки включает в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Snapdragon 430, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, поддержку карт microSD объемом до 256 Гб, 5 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3020 мАч Из коммуникационных интерфейсов отметим 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth v4.1, Micro-USB с поддержкой OTG. Продажи Huawei Honor Holly 4 уже начались.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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