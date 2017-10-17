Пятое поколение: Qualcomm показал модем X50 5G NR

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Пятое поколение: Qualcomm показал модем X50 5G NR

17.10.2017, MForum.ru

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Qualcomm на саммите в Гонконге анонсировал готовность модема Snapdragon X50 5G NR с поддержкой скоростей работы свыше 1 Гбит/c (в демонстрации была показана скорость 1.24 Гбит/c) в лаборатории Qualcomm.

Qualcomm

 

Модем обеспечивает работу устройств в диапазоне 28 ГГц (миллиметровый диапазон), где доступны ультраширокие полосы частот. Для тестирования создан референсный дизайн смартфона. Тем не менее, до коммерциалиазации этого решения пройдет еще немало времени - скорее всего, больше года.

Пресс-релиз компании - в комментах под заметкой.

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17.10.2017 11:53 От: ABloud

[Пресс-релизы] Qualcomm установила первое в мире 5G соединение с передачей данных на базе чипсета с модемом 5G для мобильных устройств


• Первый чипсет в семействе модемов Qualcomm Snapdragon X50 5G NR обеспечивает гигабитные скорости на частоте 28 ГГц
• Представлен первый референсный дизайн смартфонов 5G для нового поколения сотовой связи

ГОНКОНГ - 17 октября 2017 г. - Сегодня Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) объявила о том, что ее дочерняя компания Qualcomm Technologies Inc. успешно установила 5G-соединение для передачи данных на базе чипсета с 5G модемом для мобильных устройств. Чипсет с модемом Qualcomm® Snapdragon ™ X50 5G обеспечил гигабитные скорости передачи данных в полосе миллиметрового диапазона частот 28 ГГц, тем самым ускоряя появление новых сотовых технологий и процесс предоставления пользователям мобильных устройств с поддержкой 5G NR. Кроме того, Qualcomm Technologies показала свой первый референсный дизайн смартфонов 5G для тестирования и оптимизации технологии 5G в соответствии с требованиями по мощности и форм-фактору смартфона.

«Установление первого в мире 5G-соединения для передачи данных с модемом Snapdragon X50 5G в миллиметровом диапазоне частот 28 ГГц является свидетельством лидерства Qualcomm Technologies в 5G и большого опыта в области мобильной связи», - сказал Кристиано Амон (Cristiano Amon), исполнительный вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. и президент, QCT. «Этот важный шаг и наш референсный дизайн 5G смартфона показывают, как Qualcomm Technologies воплощает в реальность 5G и расширяет возможности мобильных широкополосных сетей для потребителей по всему миру».

Демонстрация 5G-соединения для передачи данных состоялась в лабораториях Qualcomm Technologies в Сан-Диего. Соединение было установлено с использованием нескольких несущих 5G-частот 100 МГц. Также было продемонстрировано соединение для передачи данных в спектре миллиметровых волн с частотой 28 ГГц (mmWave). Миллиметровый диапазон 5G NR - это новый рубеж для мобильных устройств, который стал возможным благодаря стандарту 5G NR, и ожидается, что он обеспечит новый пользовательский опыт и значительно увеличит пропускную способность сети. В дополнение к модему Snapdragon X50 5G на демонстрации также использовалась SDR051, встроенная интегральная схема (IC) с радиочастотным приемопередатчиком для работы в миллиметровом диапазоне. В демонстрации использовались новый набор инструментов для разработки 5G протоколов и тестовая платформа UXM 5G Wireless от Keysight Technologies.

Qualcomm Technologies стала первой компанией, анонсировавшей 5G модем в прошлом году. Двенадцатимесячный срок от анонса продукта до функционального чипсета говорит о лидерстве Qualcomm Technologies в области сотовых технологий, которое теперь распространяется и на 5G. Qualcomm Technologies сыграла важную роль в ускорении коммерциализации 5G NR до 2019 года, сделав несколько ключевых вкладов, включая фундаментальные исследования и изобретения, определение стандартов в 3GPP, разработку прототипных систем для работы в диапазоне до 6 ГГц и миллиметровом диапазоне 5G NR, совместные полевые тестирования с крупными глобальными операторами и поставщиками инфраструктуры, а также разработку интегральных схем для мобильных устройств.

[Видео] Первое 5G соединение с передачей данных с модемом Snapdragon X50 5G

[Активы] Первое 5G соединение с передачей данных с модемом Snapdragon X50 5G

Ожидается, что серия модемов Snapdragon X50 5G NR будет поддерживать коммерческие запуски смартфонов и сетей 5G в первой половине 2019 года.

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