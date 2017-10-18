Процессоры: Intel анонсировал Nervana NNP - процессор для создания нейронных сетей

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Процессоры: Intel анонсировал Nervana NNP - процессор для создания нейронных сетей

18.10.2017, MForum.ru

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Появление процессора Nervana NNP (Neural Network Processor) сделает возможным выход нового класса приложений на базе ИИ - более производительных решений. То, что раньше приходилось делать в облаке, можно будет обсчитывать на автономных платформах. Это обеспечит интересный пользовательский опыт. Процессор является очередным шагом Intel в достижении цели, которую ранее поставила перед собой компания - нарастить производительность платформ ИИ в 100 раз к 2020 году.

Nervana NNP - это очередной продукт дочерней компании Nervana Systems, которую Intel приобрела в 2016 году. Вы могли слышать о таких ее продуктах, как фреймворк для глубокого обучения с открытым кодом Neon, а также о Nervana Cloud, оптимизированном для использования на GPU Nvidia Titan X. Также у Nervana в разработке был ASIC Nervana Engine, который должен был быть даже более производительным, чем GPU Nvidia Maxwell. Вероятнее всего, NNP - это развитие идей Nervana Engine.

Пока что нет информации о производительности платформы, чтобы можно было сравнить ее, например, с продуктами Nvidia, ориентированными на машинное обучение. Новинка пополняет набор платформ Intel, ориентированных на стремительно растущее направление ИИ, таких как Xeon Phi и Myriad X.

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