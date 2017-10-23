Это интересно: Oppo R11s показали на рекламных экранах

23.10.2017, MForum.ru

В Китае состоялась довольно необычная презентация смартфона Oppo R11s. Для показа тизеров модели было выбрано 9 больших рекламных экранов в крупнейших городах Китая: Пекин, Шанхай, Шэньян, Чунцин, Шэньчжэнь, Чаншу, Сучжоу, Чэнду и Гуанчжоу.

По замыслу производителя подобный формат презентации призван подчеркнуть девять новых функций Oppo R11s: безграничный экран, длительное время автономной работы, качественную цветопередачу, качественную портретную съемку, 20 Мп фронтальную камеру, цельнометаллический корпус, сдвоенную основную камеру, отличный внешний вид и лучшее качество ночной съемки. В активе Oppo R11s присутствуют безграничный AMOLED-экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160x1080 точек, чипсет Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, тыловая 20 Мп камера со вспомогательным 16 Мп модулем и быстрая зарядка 5В/4А (VOOC). Анонс новинки на китайском рынке ожидается 2 ноября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: OPPO F3 Lite (A57) представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально / MForum.ru