Анонсы: Представлен Oppo F5 с 20 Мп сэлфи-камерой и элементами AI

27.10.2017, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Oppo F5. В соответствии с последними трендами новинка оснащена 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080х2160 точек. Кроме того, поддерживается разблокировка методом распознавания лиц. Однако, по заявлению производителя этот метод не столь безопасен, как разблокировка по отпечатку пальца.

Основная камера Oppo F5 базируется на 16 Мп сенсоре с объективом апертурой f/1.8. Разрешение фронтальной камер несколько выше (20 Мп, размер сенсора 1/2,8), однако ее объектив менее светосильный (f/2.0). Естественно Oppo F5 снабжен и различными программными «улучшателями» фотографий (особый акцент сделан на глаза, нос, челюсть или скулы у мужчин, для чего используются алгоритмы с элементами искусственного интеллекта) и поддержкой размытия фона. Аппаратная основа Oppo F5 – чипсет MediaTek Helio P23 дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (до 256 Гб). Емкость аккумулятора – 3200 мАч, ОС – Android 7.1.2 Nougat с оболочкой ColorOS 3.2. Цена Oppo F5 на Филипинах составит порядка $308, прием предварительных заказов стартует 27 октября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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