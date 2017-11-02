Анонсы: Vivo Y79 с 24 Мп фронтальной камерой оценен 2498 юаней

02.11.2017, MForum.ru

Китайский бренд Vivo на домашнем рынке анонсировал смартфон Vivo Y79, являющийся версией Vivo V7 + на другой аппаратной платформе.

Vivo Y79 представляет собой аппарат с 6-дюймовым дисплеем с тонкими боковыми рамками и соотношением сторон 18:9 (разрешение 1440х720 точек). Относительно всей площади передней панели на долю экрана приходится 84,4%. Внутри Vivo Y79 разместились чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, слот для карт microSD (до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 3225 мАч.

На задней панели Vivo Y79 находится 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 2.0, двойной светодиодной вспышкой и поддержкой режима Ultra HD, в котором фотографии захватываются в разрешении 64 Мп. Также на задней панели размещен дактилоскопический сенсор. Фронтальная камера – 24 Мп (апертура f/2.0, размер сенсора 1/2,78 дюйма) с поддержкой Moonlight и светодиодной вспышкой, которая в условиях недостаточного освещения обеспечивает эффект мягкого «лунного света». Кроме того поддерживается технология улучшения изображений Face Beauty 7.0, размытие фона и разблокировка смартфона путем распознавания лица.

Программная часть Vivo Y79 включает в себя Android 7.1.2 Nougat с фирменной оболочкой FunTouch. По утверждению производителя одной из уникальных особенностей этой оболочки является режим «Не беспокоить» для игр, в которой осуществляется перехват (блокировка) звонков, сообщений и различных уведомлений. Vivo Y79 был оценен в 2 498 юаней и предлагается в четырех цветовых вариантах – два вариант черного (Black/Matte Black), «розовое золото» (Rose Gold) и шампанское (Champagne Gold). Прием предзаказов уже начался, старт продаж – 11 ноября.