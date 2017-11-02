Анонсы: ZTE Voyage 5 – смартфон с аккумулятором 5000 мАч за 1199 юаней

02.11.2017, MForum.ru

В начале текущей недели компания ZTE официально представила смартфон Blade A3, позиционируемый как решение с отличным соотношением цены и возможностей. Однако только этой моделью китайский производитель не ограничился.

В имевших место «утечках» ZTE Voyage 5 всплывал под именем ZTE A0620. В активе новинки присутствуют 5,2-дюймовый дисплей разрешением 720p, чипсет Snapdragon 425, 13 Мп тыловая камера и 5 Мп камера на передней панели. Выпускаться ZTE Voyage 5 будет в двух версиях – в активе младшей присутствую 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, старшая оснащена – 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Изюминкой Voyage 5 является батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также поддержка интеллектуальной функции энергосбережения. ОС – Android Nougat. Цена ZTE Voyage 5 составляет 1199 юаней ($180), при этом производитель не уточняет, за какую именно версию установлена эта цена и когда будут начаты продажи.