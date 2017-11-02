MForum.ru
02.11.2017,
В начале текущей недели компания ZTE официально представила смартфон Blade A3, позиционируемый как решение с отличным соотношением цены и возможностей. Однако только этой моделью китайский производитель не ограничился.
В имевших место «утечках» ZTE Voyage 5 всплывал под именем ZTE A0620. В активе новинки присутствуют 5,2-дюймовый дисплей разрешением 720p, чипсет Snapdragon 425, 13 Мп тыловая камера и 5 Мп камера на передней панели. Выпускаться ZTE Voyage 5 будет в двух версиях – в активе младшей присутствую 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, старшая оснащена – 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Изюминкой Voyage 5 является батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также поддержка интеллектуальной функции энергосбережения. ОС – Android Nougat. Цена ZTE Voyage 5 составляет 1199 юаней ($180), при этом производитель не уточняет, за какую именно версию установлена эта цена и когда будут начаты продажи.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
30.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A3 – сдвоенная камера и аккумулятор 4000 мАч всего за $120 / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon M – складной смартфон с двумя экранами / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17 miniS – цветное градиентное 3D-стекло, 6 Гб ОЗУ и Snapdragon 653 / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами / MForum.ru
11.10. [Новинки] Слухи: ZTE Axon M со складным экраном замечен в FCC / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Voyage 5 – смартфон с аккумулятором 5000 мАч за 1199 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y79 с 24 Мп фронтальной камерой оценен 2498 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Cubot H3 первый 5-дюймовый смартфон с аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: HTС U11+ с безграничным экраном представлен официально / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: HTC U11 life представлен в версиях Android One и Sense / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel Mix 2 Silver украсили зеркальной задней крышкой / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: TP-Link Neffos получит Snapdragon 835 и дисплей 18:9 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2 сочетает 5-дюймовый дисплей и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A3 – сдвоенная камера и аккумулятор 4000 мАч всего за $120 / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo F5 с 20 Мп сэлфи-камерой и элементами AI / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: АКБ 5000 мАч обеспечит смартфону Cat S41 до 44 дней в режиме ожидания / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Модельный ряд Sony пополнился Xperia R1 и Xperia R1 Plus / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Philips X596 с аккумулятором 4000 мАч и 16 Мп камерами / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлен BLU Vivo 8L с 20 Мп сэлфи-камерой и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60 / MForum.ru
24.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 18:9 замечен в TENAA / MForum.ru
23.10. [Новинки] Это интересно: Oppo R11s показали на рекламных экранах / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 2 Pro получили eSIM и Android Wear 2.0 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: В Европе начались продажи Nokia 3310 3G / MForum.ru