Анонсы: OnePlus 5T будет анонсирован 16 ноября, в предзаказе – с 21 ноября

07.11.2017, MForum.ru

После многих недель утечек, слухов и спекуляций появилась официальная информация о смартфоне OnePlus 5T. Анонс новинки состоится 16 ноября в Бруклине в 16 часов по местному времени.

В Северной Америке и Европе предварительный заказ на OnePlus 5T будет открыт 21 ноября. В Индию новинка прибудет 28 ноября, а до Китая OnePlus 5T доберется до 1 декабря. Из спецификаций OnePlus 5T известно о дисплее разрешением 18:9 (ожидаемое разрешение 1080х2160 точек при диагонали 6 дюймов), чипсете Snapdragon 835, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенной 20 Мп камерой и 16 Мп камерой на передней панели. Кроме того, OnePlus подтвердила наличие 3,5 мм аудиоразъема и тонких боковых рамок. ОС – Android 8.0 Oreo.