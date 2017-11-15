Слухи: Компания Sony работает над первым смартфоном со сдвоенной камерой

15.11.2017, MForum.ru

Несмотря на то, что за последнее время использование сдвоенных модулей камер стало привычным даже в среднем и бюджетном ценовом сегментах, компания Sony оставалась в стороне от этого тренда. Однако после выхода смартфона, отметившегося в GFXBench как Sony H3213, ситуация может измениться.

По данным бенчмарка Sony H3213 будет оснащен сдвоенной фронтальной камерой, сочетающий 16 и 8 Мп сенсоры. Тыловая камера будет одинарной, разрешение сенсора 22 Мп. Судя по остальным спецификациям, Sony H3213 будет нацелен в средний ценовой сегмент. Его «сердцем» станет чипсет Snapdragon 630, объем ОЗУ – 4 Гб. Также в активе новинки ожидается 32 Гб встроенной памяти и 6-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек. Впрочем, в части параметром экрана GFXBench ошибается достаточно часто. Таким образом, Sony H3213 может как войти в линейку Xperia Ultra, так и другие серии устройств производителя.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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