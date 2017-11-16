Анонсы: Официально представлен смартфон Vivo V7 с 24 Мп сэлфи-камерой

MForum.ru
16.11.2017,
Спустя некоторое время после анонса Vivo V7+, производитель представил «неплюсовую» версию смартфона. В соответствии с последними тенденциями Vivo V7 оснащен FullView-дисплеем с соотношением сторон 18:9 (диагональ 5,7 дюйма, разрешение – 1440х720 точек), а также мощной 24 Мп камерой на передней панели.
«Сердцем» Vivo V7 стал чипсет Qualcomm Snapdragon 450 (8 ядер Cortex A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц). Объем оперативной памяти – 4 Гб, встроенной памяти – 32 Гб с возможностью расширения картами microSD. За счет того, что Vivo V7 использует выделенный слот microSD, желающим расширить память устройства не потребуется отказываться от использования второй SIM-карты.
На задней панели новинки разместилась 16 Мп камера с объективом апертурой f/2.0. Емкость аккумулятора - 3000 мАч. Работает Vivo V7 под управлением Funtouch 3.2 на базе Android Nougat 7.1. Ориентировочная цена Vivo V7 составлит порядка $300.
© Антон Печеровый,
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