Анонсы: Безрамочный OnePlus 5T представлен официально

17.11.2017, MForum.ru

Китайская компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 5T. Ключевое отличие новинки от OnePlus 5 – использование 6-дюймового AMOLED-дисплея диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 18:9. Разрешение экрана OnePlus 5T составляет 2160х1080 точек.

Также OnePlus 5T получил входящую в моду функцию распознавания лиц. Используемый алгоритм анализирует 100 контрольных точек лица, может работать в темноте, а время необходимое для разблокировки устройства составляет 0,4 с. Более привычный дактилоскопический сенсор находится на задней панели устройства.

Получила обновление и камера – ради улучшения портретного режима и съемки в условиях недостаточной освещенности производитель отказался от зума. Конфигурация тыловой камеры OnePlus 5T включает в себя 16 Мп сенсор с апертурой f/2.0 и новый 20 Мп сенсор Sony IMX376K с апертурой f/1.7. В качестве основного выступает 16 Мп сенсор, однако при нехватке освещенности на ведущую роль выходит 20 Мп камера.

В части аппаратной платформы все ожидаемо: Snapdragon 835, два варианта в части объемов оперативной и встроенной памяти (6+64 Гб и 8+128 Гб), поддержка Bluetooth 5, два SIM-слота, стандартный разъем для наушников и аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Dash Charge. Программная часть на момент анонса включает в себя OxygenOS на базе ОС Android 7.1.1 Nougat, в начале 2018 года ожидается обновление до Android Oreo. Начало продаж OnePlus 5T намечено на 21 ноября, цена 64 Гб варианта - $499, 128 Гб устройство оценено в $559.

Сравнение с OnePlus 5: