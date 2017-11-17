Развитие сетей: МТС - пиковые скорости в сети LTE компании в С.Петербурге выросли на 50%

MForum.ru
17.11.2017,
Пока что речь идет о "проекте", который МТС проводит в спальных районах города и ближайших пригородах. Проектом охвачено порядка 1000 BS.
Частоты 1800 МГц высвобождены от голоса (GSM) и переиспользованы сетью LTE 1800. Голосовой трафик при этом в основном перешел в сеть 3G. Владельцы звонилок "только GSM" возможно ощутят ухудшение качества обслуживания, хотя МТС попыталась скомпенсировать этот эффект за счет "модернизации и расширения сетей 2G/3G". Абоненты LTE, напротив, должны заметить рост средних скоростей.
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[Пресс-релизы]: МТС на 50% увеличила скорости в петербургской 4G-сети
Санкт-Петербург, рф — пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о завершении проекта модернизации сети 4G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которая позволила увеличить средние скорости в сети «четвертого» поколения в полтора раза.
В рамках проекта, который охватил свыше 1000 базовых станций МТС в спальных районах города и ближайших пригородах, технические специалисты компании перераспределили частоты, используемые ранее для голосовой связи 2G, на передачу данных в сети LTE. Таким образом МТС добилась существенного увеличения скорости мобильного интернета. При этом качество голосовой связи осталось на высоком уровне за счет модернизации и расширения 2G/3G сетей, перевода большей доли голосового трафика в сеть 3G, перенастройки базовых станций и перепланировки сети. В начале 2017 года аналогичным образом были модернизированы базовые станции LTE, расположенные в историческом центре города.
«Благодаря строительству сети на основе технологии LTE-1800, обеспечивающей больший охват и лучшее качество сигнала в помещениях, МТС еще в 2016 году стала лидером по покрытию сети LTE в Петербурге и области, и мы продолжаем удерживать лидерство, развивая сети четвертого поколения. При этом наши абоненты все больше пользуются мобильным интернетом – объем данных, переданных через сети МТС, за год увеличился в 2,5 раза, а трафик в сетях 4G вырос почти втрое. Все возрастающая нагрузка не дает нам расслабляться и почивать на лаврах, вынуждая постоянно внедрять новые технологии, чтобы обеспечивать стабильно высокое качество мобильного интернета», - отметил технический директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Дмитрий Смирнов.
Развитие сети LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области МТС запустила сеть «четвертого» поколения в Петербурге и Ленобласти в 2014 году. С 2015 года предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800. За счет этого компания смогла не только существенно ускорить развертывание сети 4G на территории региона, но также провести агрегацию частот разных диапазонов и запустить технологию LTE Advanced, тем самым увеличив скорость передачи данных для абонентов в сети «четвертого» поколения до 150 Мбит/с.
Кроме того, в конце 2016 года МТС первой из операторов запустила в Петербурге на коммерческих сайтах первые фрагменты сетей LTE-Advanced Pro, поддерживающих передачу данных на скорости до 400 Мбит/с/
В 2017 году МТС завершила реализацию проекта по улучшению качества сигнала 4G в зданиях, в рамках которого в Петербурге было запущено свыше 100 базовых станций LTE, работающих в «сверхпробивном» диапазоне частот 800 МГц.
На сегодняшний день сеть 4G МТС покрывает практически 100 процентов территории Санкт-Петербурга и более 80 процентов Ленинградской области.
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