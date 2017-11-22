Слухи: Появились данные о вероятных спецификациях и цене Xiaomi Mi 7

MForum.ru
22.11.2017,
В интернете появились подробности о смартфоне Xiaomi Mi 7. В соответствии с последними тенденциями этот смартфон будет оснащен безграничным экраном диагональю 6,1 дюйма и соотношением сторон 18:9. Вероятный поставщик дисплейной матрицы – компания Samsung.
«Сердцем» Xiaomi Mi 7 станет чипсет Snapdragon 845, флагманская система-на-чипе от Qualcomm, которая дебютирует в устройствах 2018 года. Ожидается, что анонс Snapdragon 845 состоится уже в следующем месяце, а массовое производство начнется до марта следующего года. Также в активе Xiaomi Mi 7 ожидаются сканер отпечатка пальца на задней панели и технология 3D-распознавания лиц. Из прочих спецификаций известно о 6 Гб ОЗУ и сдвоенной 16 Мп камере с апертурой f/1.7 на задней панели. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 7 будет аналогична Xiaomi Mi 6. Цена новинки будет начинаться от отметки в 2699 юаней.
© Антон Печеровый,
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